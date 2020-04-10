CHP, infaz düzenlemesinin genişletilmesini istedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Genel Kurulu'nda infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnfaz düzenlemesinin genişletilmesi gerektiğini ifade eden Tanrıkulu, suçsuz insanların cezaevinde olduğunu savundu.

SİYASETÇİLER...

CHP'li Tanrıkulu, "Bu yasanın kapsamını siyasal suçlar bakımından da kapsam dışı olanlar bakımından da genişletmek zorundayız. İnfazda adaleti sağlamalıyız. Ne işi var siyasetçilerin cezaevinde?

BANKAYA PARA YATIRANLARIN NE İŞİ VAR CEZAEVİNDE

Ne işi var çocuğunu okula gönderenlerin ya da bankaya para yatıranların cezaevlerinde? Bunlar terörist mi? Ellerine silah mı almışlar? Terörü mü övmüşler?" dedi.