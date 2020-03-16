CHP'den temizlik ürünlerinde KDV indirimi isteği

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde tüketimi giderek artan temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektanlardaki KDV oranının, yüzde 1’e indirilmesini istedi.

Kılıç, hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yazılı açıklama yapan Kılıç; temizliğin, hem dünyada hem de Türkiye’de koronavirüs tehlikesinden sonra giderek önem kazandığını ve bu nedenle de herkesin temizliğine dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

“DEVLETE DESTEK SAĞLAYACAKTIR”

Kılıç, “Bu ürünlere bütün vatandaşlarımızın uygun fiyatla kolayca ulaşabilmesi gerekmektedir. Başta sabun olmak üzere çoğu temizlik malzemelerinde KDV oranının, yüzde 18 olarak uygulandığını görmekteyiz. Koronavirüs tehlikesinden sonra ülkemizde birçok tedbirin alındığı bir dönemde, temizlik ve hijyen ürünlerindeki KDV oranlarının düşürülmesi, vatandaşların bu ürünlere uygun fiyattan daha kolay ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle de son günlerde tüketimi giderek artan temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektanlardaki KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması, devletimize koronavirüsle mücadelesinde destek sağlayacak bir unsur olacaktır.” dedi.

"KARABORSACILARA FIRSAT VERİLMESİN"

Son günlerde temizlik ürünleri ve kolonyaya olan talebin artmasıyla birlikte, bu ürünlerin bazı mağaza ve marketler ile internet satışlarındaki fiyatlarının arttığını kaydeden CHP’li Kılıç, temizlik, hijyen ve dezenfektan ürünlerinin piyasa fiyatının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu fiyat artışını, bu ürünleri stoklayanların yaptığını ifade eden Kılıç, devletin stokçular ve karaborsacılara fırsat vermemesi, bunun için de önlem alması gerektiğini bildirdi.