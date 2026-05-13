CHP kapatılma ihtimaline karşı yedek parti kurdu

Ardı ardına gelen itirafçı beyanları CHP'de kapatılma korkusunu gündeme getirdi.

Hukukçular, Genel Merkez'de kaynağı belirsiz paraların kullanıldığı iddialarının partiye kapatma davası açılabilecek bir hukuki zemin oluşturduğunu söylüyor.

CHP'de ise kapatılma ihtimaline karşı yedek parti formülü devrede.

KAPATMA DAVASI İDDİALARI

Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım gibi isimlerin, ardı ardına verdikleri etkin pişmanlık ifadelerinde CHP'ye kayıt dışı paralar verdiklerini iddia etmeleri, CHP'ye kapatma davası tartışmalarını başlattı.

Özkan Yalım, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek partinin başına geçtiği 2023 Kurultayı öncesinde, kendisinin talebiyle 1 milyon 200 bin TL kayıt dışı para verdiğini söyledi.

Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek ise 2024 yerel seçimleri öncesinde 1 milyon euronun Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Veli Ağbaba'nın talebiyle Genel Merkez'de teslim edildiğini anlattı.

"KAPATMA İHTİMALİNE KARŞI YEDEK PARTİ VAR"

Bu beyanların ardından CHP'ye kapatma davası açılabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Özgür Özel de 8 Mayıs'ta Sözcü TV'de katıldığı yayında CHP Kurultayı'yla ilgili davada mutlak butlan kararı çıkma ihtimali hakkında konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Yok efendim CHP başka parti kuracakmış... Daha önce de söyledim: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil; kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı CHP’nin kendisidir. Biz burada delegenin vermediği bir yetkiyi almayız. Delegenin elimize verdiği bayrağı da kimseye bırakmayız.”

İBB İDDİANAMESİNDE DE GÜNDEME GELDİ

CHP'ye kapatma davası ihtimali, İBB Davası'nın iddianamesinin tamamlanmasının ardından da gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamedeki bazı suçlamalarla bağlantılı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'nin kapatılmasına dair yazı yollamıştı.

BEYANLARI İSTİNAFA GÖNDERİLDİ

Diğer yandan Özkan Yalım ile Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’ne ulaştırıldı.

İstanbul Başsavcılığı, Yalım ile Böcek'in ifadelerin mutlak butlan davasıyla doğrudan ilgili olduğunu tespit ederek belgeleri ivedilikle ilgili daireye gönderdi.

MUTLAK BUTLAN DAVASI İSTİNAFTA

CHP'nin 2023'teki Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan, kamuoyunda Mutlak Butlan Davası diye anılan adli süreç ise istinaf aşamasında.

Yerel mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultayı ile hemen öncesinde yapılan 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebiyle açılan davada kongre iptali taleplerinin reddine hükmetti.

Mahkeme, kararını, sonraki kurultaylar nedeniyle davanın "aktif husumet yokluğu" ve "konusuz kalması" gerekçelerine dayandırdı.

Dosya, bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesinin incelemesini bekliyor.

İstinaftan da yerel mahkeme kararının onanarak kongrelerin iptal edilmemesi halinde dosya, Yargıtay'a taşınabilecek.



