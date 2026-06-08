CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten, Filyos Çayı'na düştü: Arama çalışması başlatıldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Çanakkale'de Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleri mevkisinde mola verdi.

SUYA DÜŞEN ERTEN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak suya düştü ve akıntıya kapıldı.

Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkanlığı Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın duyulması üzerine CHP Karabük il başkanı Vedat Yaşar merkez ilçe başkanı Ali Yaşar ile partililer dolay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.