CHP kurultayı ceza davası ertelendi
CHP kurultayında şaibe iddiaları üzerinde başlayan ceza davasında ertelem kararı çıkarken bir sonraki duruşma 16 Eylül'de görülecek.
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CHP'nin şaibeli kurultay davasında idari yargının yanında ceza yargısı süreci de devam ediyor.
Bu kapsamda ceza davasında erteleme kararı çıktı.
Bugün görülen duruşmada çıkan erteleme kararından sonra gelecek duruşma 16 Eylül'de görülecek.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi