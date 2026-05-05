CHP kurultayı ceza davasında yeni duruşma yarın görülecek

Siyasetin gözü bu duruşmada...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına, yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mağdur olarak yer alıyor.

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

Davaya ilişkin son duruşma 1 Nisan günü görüldü.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özgen Nama'nın ifadesinin sonraki celse alınmasına hükmederek duruşmayı 6 Mayıs'a ertelemişti.

DAVADA BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı.

Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMALARI

Dava sürecinde söz konusu kurultayla ilgili mutlak butlan tartışmaları da yaşanmıştı.

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını iddia ediyor.

Kurultayın yok hükmünde ( mutlak butlan ) sayılmasını isteyen davacılar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor.