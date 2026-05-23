CHP Kurultayı soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Siyasetin gündemi yoğun..
CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, 38’inci Olağan Kurultay'da "delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği" iddialarıyla ilgili soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi.
BASKIN DÜZENLENDİ
Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
9 TUTUKLAMA
CHP’nin 38. Kurultayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı operasyonda gözaltına alınan Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, tutuklandı.
Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.