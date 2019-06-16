CHP-MHP arasında konvoy tartışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Haziran seçimleri öncesinde "Mitili İstanbul'a atacağım" demiş, geçtiğimiz gün ise kente gelmişti.

Bu görüntüler partinin sosyal medya hesaplarından "Hareket İstanbul'da" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

"SÖZDE MİLLİYETÇİLER"

Bahçeli'nin Mehter Marşı eşliğinde İstanbul'a geldiği görüntüleri paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; "Söz verdiği günden tam 40 gün sonra seçime 1 hafta kala. Millet yoksulluk çekerken. İstanbullu israftan bıkmışken. Her birisi birbirinden lüks araçlarla. Devletin korumalarıyla. Korna siren çala çala Milletin vergisiyle Millete hava atan sözde milliyetçiler." diyerek eleştiride bulundu.

"İSRAF SİZİN MARKANIZ"

Özel'in bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter yine Twitter hesabından; "Siyasi patolojik vakasın...Çürüksün! İstanbul’daki varlığımız epey korkutmuş seni! Köhne Bizans da böyle korkmuştu...Anlaşılan otomobil kullanmıyor eşşekle dolaşıyorsun! Utanmaz herif! İsraf sizin markanız...MHP düşmanlığını biliyorduk, ama müfteriliğini de herkes öğrenmiş oldu." diyerek karşılık verdi.

Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile girdi VİDEO