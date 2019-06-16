taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

CHP-MHP arasında konvoy tartışması

Devlet Bahçeli'nin konvoyla İstanbul'a gelme görüntülerini eleştiren Özgür Özel'e cevap gecikmedi.

AA & Ensonhaber | 16.06.2019 - 18:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP-MHP arasında konvoy tartışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Haziran seçimleri öncesinde "Mitili İstanbul'a atacağım" demiş, geçtiğimiz gün ise kente gelmişti.

Bu görüntüler partinin sosyal medya hesaplarından "Hareket İstanbul'da" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

"SÖZDE MİLLİYETÇİLER"

Bahçeli'nin Mehter Marşı eşliğinde İstanbul'a geldiği görüntüleri paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; "Söz verdiği günden tam 40 gün sonra seçime 1 hafta kala. Millet yoksulluk çekerken. İstanbullu israftan bıkmışken. Her birisi birbirinden lüks araçlarla. Devletin korumalarıyla. Korna siren çala çala Milletin vergisiyle Millete hava atan sözde milliyetçiler." diyerek eleştiride bulundu.

CHP-MHP arasında konvoy tartışması

"İSRAF SİZİN MARKANIZ"

Özel'in bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter yine Twitter hesabından; "Siyasi patolojik vakasın...Çürüksün! İstanbul’daki varlığımız epey korkutmuş seni! Köhne Bizans da böyle korkmuştu...Anlaşılan otomobil kullanmıyor eşşekle dolaşıyorsun! Utanmaz herif! İsraf sizin markanız...MHP düşmanlığını biliyorduk, ama müfteriliğini de herkes öğrenmiş oldu." diyerek karşılık verdi.

CHP-MHP arasında konvoy tartışması

Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile girdi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

Nedim Şener'den kaçak FETÖ'cülere tokat gibi cevaplar

215
İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

345
Vietnam yerli otomobiline kavuştu

Vietnam yerli otomobiline kavuştu

674
İsrail'de LGBT yürüyüşü

İsrail'de LGBT yürüyüşü

319
Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

713
Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

220
Rıza Çalımbay boşandı

Rıza Çalımbay boşandı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir