CHP rüşvet soruşturmasında Manisa'da 2 yeni gözaltı

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CHP'li siyasetçiler ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Mutlak butlan kararı ile iptal edilen 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürütülen rüşvet soruşturmasında, Manisa'da 2 yeni gözaltı yapıldı.

MANİSA'DA 2 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı.

Yüzer'in Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu belirtildi.

Gözaltılar, tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler ve MASAK incelemesi doğrultusunda yapıldı.

Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

ÖZKAN YALIM'IN İFADESİNDE GEÇMİŞTİ

Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, CHP 38. Olağan Kurultayı öncesinde Özgür Özel'in yönlendirmesi doğrultusunda Demirhan Gözaçan'a 1 milyon lira teslim ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında Gözaçan da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunuyor.