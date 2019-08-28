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CHP, Rusya'dan savaş uçağı alımına karşı

Türkiye ile Rusya arasında savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin başladığı haberleri üzerine CHP'den ilk tepki geldi.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 12:43..
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CHP, Rusya'dan savaş uçağı alımına karşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temasları sırasında Vladimir Putin ile SU-35 ve SU-57'lerin satışını masaya yatırdı.

Görüşme öncesinde iki lider, uzun uzun SU-57'yi inceledi. Erdoğan'ı konuyla ilgili bizzat Rus Lider Putin bilgilendirdi.

REUTERS DUYURDU

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin başladığını duyurdu.

RUSYA: ÇOK İLGİ GÖSTERİLDİ

Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Shugaev ise, "Çok ilgi gösterildi, sözleşme görüşmelerinden bahsetmek için erken, henüz bir başvuru yapılmadı, istişarelerin yapılması gerekiyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

Türkiye ile Rusya arasında gelişen bu sürece ilişkin ilk tepki CHP'den geldi.

CHP, Rusya'dan savaş uçağı alımına karşı VİDEO

CHP: ENDİŞELİYİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP, Rusya'dan savaş uçağı alımına karşı

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