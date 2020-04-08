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CHP sağlıkta şiddete ilişkin teklifine sahip çıkmadı

Muhalefet, sağlıkta şiddet yasasına ilişkin Meclis'e getirdikleri teklifin reddedildiğini savundu. Görüşmelere sadece 7 CHP'li vekilin katıldığı ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber |
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CHP sağlıkta şiddete ilişkin teklifine sahip çıkmadı

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de artması üzerine sağlıkçılar büyük efor sarf etmeye başladı.

Sağlıkçıların gösterdiği azimli çalışmalar, sağlıkta şiddet yasasını yeniden gündeme getirdi.

CHP, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis'in gündemine sundu.

Bu teklif AK Parti ve MHP tarafından reddedildi.

TWİTTER MUHALEFETİ

Teklifin reddedilmesi üzerine CHP'li vekiller Twitter hesaplarından, iktidar vekillerini ve MHP'yi hedef almaya başladı.

"7 VEKİLLE EVET Mİ DENİR"

Ancak CHP'nin de kendi teklifine sahip çıkmadığı ortaya çıktı. Öyle ki; görüşmelere sadece 7 CHP'li vekilin katıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bırakın siyasi polemiği, Twitter'a koy, aa AK Parti reddetti. Teknik yanlış, kanun teklifinde hata var. AK Parti hayır demesinden önce CHP evet mi dedi? 7 vekille evet mi denir? 130 tane vekille gelseydi biz hayır deseydik... Tüm partilerimiz baş tacı, bu teklife evet diyorlarsa, biz bunu infaz yasasının son maddesine ekleyelim. Zaman kaybına neden olacak işlemleri de aşalım. Biz özel olarak teklif verdik. Komisyonda görüşülüp Genel Kurul'a gelmesini bekliyoruz." dedi.

CHP sağlıkta şiddete ilişkin teklifine sahip çıkmadı

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