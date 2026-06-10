CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Özgür Özel'in ihracıyla ilgili açıklama

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Mutlak butlan kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ikiye bölündü.

Özgür Özel ve ekibi görevden uzaklaştırılarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmesiyle başlayan koltuk savaşları sürüyor.

Son olarak CHP'de yaşanan grup toplantısı kavgası sonrası bugün Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'sını topladı.

9 VEKİL İHRACI İSTENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı MYK'nın gündeminde, bazı isimlerin ihracı vardı.

MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin CHP'den ihraç edileceğini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İHRACI SORULDU

Temiz siyaset vurgusunda bulunan Sarı'ya, Özgür Özel'in ihracı da soruldu.

Müslim Sarı, şu yanıtı verdi:

“Onunla ilgili değerlendirme sonra yapılacak.”

İSİM İSİM İHRACI İSTENEN 9 CHP'Lİ

Öte yandan tedbirli olarak "kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler şu şekilde sıralandı:

Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut

CHP'de 9 vekilin ihracı istendi



