CHP şaşırtmadı: Suriye'ye girmeyin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz yaptığı yazılı açıklamada; ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunan ABD askeri unsurlarının çekileceğine ilişkin açıklamasının, Suriye'de yeni bir döneme girileceğine işaret eden önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

"ABD'NİN ÇEKİLMESİNİN OLUMSUZ GELİŞMEYE YOL AÇMAMASINI UMUYORUZ"

CHP'nin, öteden beri Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine önem veren bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Çeviköz, ABD askerlerinin çekilmesinin ise Suriye'de bu konularda olumsuz bir gelişmeye yol açmamasını umduklarını ifade etti.

Ünal Çeviköz, şu görüşlerini paylaştı:

"SORUNLAR BARIŞÇIL YOLLARDAN, DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMELİ"

"CHP, Suriye dahil olmak üzere, Türkiye'nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sorunların, askeri güç kullanmaksızın, barışçıl yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır.

DİYALOG ORTAMI SAĞLANSIN

Bu yaklaşım tüm aktörlerle diyalog içinde bulunulmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Suriye ile Türkiye arasında, Adana mutabakatı ruhuna uygun olarak, sorunun çözümüne katkıda bulunacağı muhakkak olan diyalog ortamının sağlanması da büyük önem taşımaktadır.

Defalarca vurguladığımız gibi, bölgede barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda CHP'nin ortaya attığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisi bu bağlamda önemli bir fırsat oluşturacaktır."