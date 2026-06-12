CHP'de 2 belediye başkanının ihracı istendi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Toplantı sonucunda, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan iki CHP'li belediye başkanı, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

SÖZCÜ AÇIKLADI

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Sarı, X hesabından paylaştığı mesajda, partideki gelişmelerle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"SERKAN TUNCER İLE TANJU ÖZCAN YDK'YA SEVK EDİLDİ"

"Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

9 PM ÜYESİNİN DE İHRACI İSTENMİŞTİ

CHP MYK'sı, Parti Meclisi (PM) üyesi olan 9 ismi de ihraç istemiyle YDK'ya sevk etmişti.

Özgür Özel ile birlikte hareket eden PM üyeleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın ihracı istenmişti.