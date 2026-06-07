CHP'de 84 eski vekil daha 'derhal kurultay' çağrısı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası tartışmalar devam ediyor.

Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine dönerken Özgür Özel ise bu görevden uzaklaştırıldı.

Özel ve ekibi kararı tanımadıklarını açıklarken parti fiilen ikiye bölündü.

84 ESKİ VEKİL DAHA KURULTAY ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan bazı eski milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na partiyi kurultaya götürmesi için çağrılar gelmeye devam ediyor.

Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve parti yönetimlerinde görev almış isimlerin de bulunduğu 84 eski CHP'li milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına destek verdi.

KARAR 'KABUL EDİLEMEZ' OLARAK NİTELENDİRDİ

Yayımlanan ortak açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının "kabul edilemez ve hukuk devleti ilkesine, demokratik siyasete ve millet iradesine yönelik bir müdahale" niteliğinde olduğu ifade edildi.

Kurultay süreçlerinin Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) denetiminde yürütüldüğü ve YSK kararlarının kesin olduğuna dikkat çekilen metinde, “İktidar yargısının siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır” denildi.

"GÜÇ YARALAR AÇMAKTADIR"

CHP içinde yaratılmak istenen ayrışmanın çözümünün derhal olağanüstü kurultayın yapılması olduğunu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önceki dönemlerinde Cumhuriyet Halk partisi çatısı altında görev yapmış Milletvekilleri ve Senatörler olarak Hukuk Devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan “mutlak butlan” kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.



Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçler ve Kurultay iradesiyle ilgili seçim süreçleri Anayasa 79. Maddeye göre yargı gözetiminde gerçekleştirilir.Seçim süreçleri ile ilgili her türlü itiraz önce İlçe Seçim Kuruluna son olarak da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılır. YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir.



79. maddeye göre YSK’nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır.”

"CHP YÖNLENDİRİLEMEZ"

“Bu nedenle CHP’nin 2.5 yıl önce yapılan ve Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Kurultayın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptalini demokratik siyasete,hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü;siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması,siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır.



Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir.Bu kabul edilemez bir durumdur.Mutlak butlancılar, tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır.Esas olan CHP örgütlerinin ve üyelerinin iradesidir. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararları ile CHP yönlendirilemez ve yönetilemez.



Anayasa hükümlerine rağmen, yetkisiz bir istinaf mahkemesinin aldığı kararla, Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru,meşru ve hukuki çözüm yolu DERHAL Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır.Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan "hukuki temsil boşluğu” en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir.”

"DERHAL KURULTAY YAPILMALIDIR"

“Böylelikle iktidarın,yargı eliyle siyaseti düzenleme çabalarına anlamlı bir yanıt verilirken diğer yandan da 38.Kurultay sonrasında iki olağanüstü ve bir de olağan kurultayda CHP delegelerinin ve üyelerinin çok büyük desteğiyle Genel Başkan seçilen ve yaptığı çalışmalarla CHP’yi yeniden Türkiye’nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel’in ülkemizin geleceği konusunda yarattığı büyük umudun sürdürülmesi sağlanmış olacaktır.



Türkiye’nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir.Bizler siyasi rekabetin, hukuka aykırı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yana olan ve CHP örgütünden gelen önceki dönem parlamenterleri olarak Türkiye’nin demokratik birikimine, halkın iradesine, cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor, HEMEN KURULTAYA gidilmesinin, vazgeçilemez ve ertelenemez bir sorumluluk lduğunu düşünüyor ve DERHAL KURULTAY çağrısı yapılmasını talep ediyoruz.”

SAYI 307'YE YÜKSELDİ

Geçen hafta yayımlanan ve 223 eski CHP milletvekili ile senatörün imzasını taşıyan bildiride, mutlak butlan kararına itiraz edilmiş ve en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunulmuştu.

Yeni yayınlanan açıklama ve imzalarla birlikte çağrıya destek veren eski parlamenterlerin sayısı 307’ye çıktı.

YENİ İMZACILARIN LİSTESİ

84 kişiden oluşan imzacıların soyadına göre sıralanmış tam listesi şu şekilde:

1. Sabahat Akkiraz

2. Ali Akyıldız

3. Önay Alpago

4. Yüksel Aksu

5. Ahmet Altun

6. Faik Altun

7. Erdoğan Bakkalbaşı

8. Tacettin Bayır

9. Kani Beko

10. Bülent Yener Bektaşoğlu

11. İbrahim Yavuz Bildik

12. Şükrü Bütün

13. Tarık Cengiz

14. İlhan Cihaner

15. Hüseyin Çamak

16. Dursun Çiçek

17. Hüsnü Çöllü

18. Haydar Demirtaş

19. Hilmi Develi

20. Orhan Ziya Diren

21. Celal Doğan

22. Şükrü Elekdağ

23. Akif Ekici

24. Atilla Emek

25. Sabri Ergül

26. Gürcan Ersin

27. Ali Ahmet Ertürk

28. Okan Gaytancıoğlu

29. Mehmet Gökdağ

30. Levent Gök

31. Ali Rıza Gülçiçek

32. Rahmi Güner

33. İbrahim Gürsoy

34. Mehmet Haberal

35. Süleyman Hatinoğlu

36. Turhan Hırfanoğlu

37. Fatma Kaplan Hürriyet

38. Güler İleri

39. Mustafa İlimen

40. Ali Ilıksoy

41. Ceyhun İrgil

42. İbrahim Özden Kaboğlu

43. Ekrem Kangal

44. Osman Kaptan

45. Ercan Karakaş

46. Adnan Keskin

47. Temel Kitapçı

48. Devrim Kök

49. Erol Köse

50. Bülent Kumbul

51. Faruk Loğoğlu

52. Hasan Macit

53. Bayram Meral

54. Mazlum Nurlu

55. Kamil Okyay Sındır

56. Seyfi Oktay

57. Edip Özgenç

58. Bülent Öz

59. Yusuf Öztop

60. Erdoğan Özyalçın

61. Fikri Sağlar

62. Arif Sağ

63. Şenel Sarıhan

64. Mustafa Sayar

65. Cevdet Selvi

66. Bedri Serter

67. Atilla Sertel

68. Tacidar Seyhan

69. Doğan Şafak

70. Sefa Sirmen

71. Turan Tayan

72. İsmet Tokdemir

73. Celal Topkan

74. Necati Tığlı

75. Erol Tuncer

76. Mustafa Tuncer

77. Ali İbrahim Tutu

78. Abuzer Tanrıverdi

79. İbrahim Taşdemir

80. Hilmi Yükselen

81. Sabri Yavuz

82. Mahmut Yıldız

83. Ali Yiğit

84. Rafet Zeybek