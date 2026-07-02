CHP’de görevden almalar devam ediyor: Eskişehir İl Başkanı'na titreyen elleri su içirmedi

CHP'de mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, partideki tasfiye operasyonlarını sürdürüyor.

'Arınma' vurgusuyla göreve dönen Kılıçdaroğlu, buna yönelik adımlar atmaya da devam ediyor.

CHP'Lİ 26 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINDI

Bu kapsamda 30 Haziran'da toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), aralarında Eskişehir'in de bulunduğu birden fazla il başkanını ve yönetimini görevden aldı.

Bazı isimleri de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

ESKİŞEHİR İL BAŞKANI DA ARALARINDA

Görevden alınan isimlerden biri de CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz oldu.

2023'ten beri CHP Eskişehir İl Başkanı olarak görev yapan ve 2025'teki il kongresinde yeniden seçilen Talat Yalaz, MYK kararıyla görevden alındı.

Kendisiyle birlikte il yönetimi feshedilirken Yalaz, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TİTREYEN ELLERİ SU İÇMESİNE İZİN VERMEDİ

Görevden alma kararının ardından il binası önünde açıklama yapan Yalaz, konuşmasında öfkesini kontrol edemedi.

Elleri ve sesi titreyen Yalaz, su içmeye çalışırken, bardağı sabit tutmakta güçlük çekti.

KELİMELERİ TOPARLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Konuşurken su içmekte ve kelimeleri toparlamakta zorlanan Yalaz, kararı tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Siz kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da beni partiden atıyorsunuz? Beni partiden, baba ocağımızdan, Atatürk’ün partisinden atma yetkisini kendinizde nasıl buluyorsunuz?"

ÖZGÜR ÖZEL İLE YOLA DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ

Yalaz, görevden alınmayı değil, partiden ihraç talebini asıl üzücü bulduğunu ifade etti.

"Özgür Özel’le, yurtseverlerle yeni bir yola giriyoruz." diyen Yalaz, görevine Özgür Özel ile devam edeceğini belirtti.