CHP'de grubun başı kim olacak kavgası

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki tartışmaların yeni merkezi, TBMM Grup Başkanlığı makamı oldu.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günkü grup toplantısına katılacağını açıkladı.

GRUP BAŞKANLIĞI TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu tarafı, grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması gerektiğini savunuyor.

Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası CHP milletvekillerince yapılan oylama sonucunda yeniden CHP'nin TBMM grup başkanlığına seçilen Özgür Özel de grup başkanının kendisinde olduğunu öne sürüyor.

Kararın ardından ilk kez geçen hafta yapılan CHP grup toplantısında Özel konuşma yaptı.

"USÜLSÜZ SEÇİM İPTAL EDİLECEK"

Kılıçdaroğlu tarafından CHP Parti Sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı, Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, TBMM Başkanlığı'na Özel'in grup başkanlığının iptali yönünde yaptıkları başvurunun sorulması üzerine şunları söyledi:

"Muhtemelen iptal edilecek. Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var.

Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu."

ÖZEL TARAFINDAN ALTERNATİF TOPLANTI

Özgür Özel ve destekçilerinin ise Salı günü CHP'nin TBMM'deki grup toplantısı salonunda yapılacak grup toplantısına katılmayacağı belirtiliyor.

Özel'in TBMM bahçesinde alternatif grup toplantısı düzenlemesi bekleniyor.