CHP'de grup toplantısı kavgası: 2'nci raund

CHP'de bu hafta da grup toplantısı gerilimi var.

Geçen hafta TBMM'deki grup toplantısı salonunda Özgür Özel konuşma yaparken, Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Merkez'de partililere hitap etti.

GRUP TOPLANTISI KAVGASI

Grup toplantısıyla ilgili gerilim, bu hafta da sürüyor.

Her iki taraftan da grup toplantısının TBMM'deki toplantı salonunda kendileri tarafından düzenleneceği yönünde mesajlar geliyor.

"KILIÇDAROĞLU GERÇEKLEŞTİRECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcülüğüne getirdiği Müslim Sarı, Bengütürk TV'ye açıklama yaptı.

Sarı, TBMM'de yapılacak grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yarın grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek. Olağan akışına uygun bir şekilde grup toplantımızı TBMM’de yapacağız."

ÖZEL TARAFI DA PAYLAŞIM YAPTI

Özgür Özel'in destekçileri, sosyal medyada yarın (16 Haziran) 13.30'da Özel'in konuşacağını duyuran grup toplantısı görselleri paylaşıyor.

TBMM ÖNÜNDE GERİLİM YAŞANMIŞTI

CHP'nin geçen hafta salı günü (9 Haziran) yapılan grup toplantısı öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, toplantının TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla yapılacağı yönünde beyanlarda bulunmuştu.

Özgür Özel tarafı da aynı saatte, aynı salonda Özel'in konuşma yapacağı şekilde açıklamalar yapmıştı.

Toplantı saatine doğru TBMM önünde Kılıçdaroğlu'nun taraftarları ile Özel'in taraftarları arasında gerilim yaşanmasının ardından Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de konuşma yapma kararı vermişti.