CHP'de grup toplantısı krizi: Kılıçdaroğlu'ndan 'umarım' yanıtı

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CHP'de sular durulmuyor...

İç çatışmalarla gündemden düşmeyen partide 'mutlak butlan' sonrası kriz daha da alevlendi.

Kararla yönetimin Özgür Özel'den alınıp Kemal Kılıçdaroğlu'na tedbiren devri sonrası; önce Genel Merkez'de 'tahliye savaşı' yaşandı.

ÖZEL TBMM'DE, KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE

Tebligatı yırtarak Genel Merkez'den ayrılan Özel ve yönetimi, TBMM'de kendi saflarını tutarken, Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak taraflardan gelen karşılıklı sert açıklamaların da arkası kesilmiyor.

GRUP TOPLANTISI KRİZİ ÇIKMIŞTI

Son olarak TBMM'deki grup toplantılarının kimin başkanlığında yapılacağı tartışma konusu oldu.

Salı günleri düzenlenen CHP Meclis Grup Toplantısı'nın akıbeti merak konusu haline geldi.

PARTİ SÖZCÜSÜ, "GRUP BAŞKANI KILIÇDAROĞLU OLACAK" DEDİ

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, açıklamasında toplantının yapılacağını ve başkanlığını Kılıçdaroğlu'nun yapacağını duyurmuştu.

Özel cephesi ise 'kendi toplantılarını' ilan etmişti.

GRUP TOPLANTISINA KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YANIT

Bu ikilem sürerken Kılıçdaroğlu, toplantıya ilişkin soruya bir yanıt verdi.,

Kılıçdaroğlu, kendisine mikrofon uzatılarak, "Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz." diyen basın mensubuna "Umarım." yanıtını verdi.