CHP'de ikinci ihraç dalgası iddiası: Mahmut Tanal ve Cemal Enginyurt da listede

Ankara Bölge Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan kaos ortamı sürüyor.

CHP Genel Merkez binasının işgal edilmesi ve güvenlik güçleri eşliğinde tahliye edilmesi gerginliğinin ardından yükselen tansiyon, grup toplantısı tartışmalarıyla iyice tavan yaptı.

Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ise Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 milletvekili, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

YENİ İHRAÇ LİSTESİ İDDİASI

CHP'de ilk ihraç listesinin açıklanmasının ardından gözler yeni disiplin süreçlerine çevrilirken, gazeteci Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir kulis iddiası geldi. Burhan, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde bir "arınma süreci" yürüttüğünü öne sürdü.

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Burhan, daha önce kamuoyuyla paylaştığı 10 kişilik ihraç listesindeki isimlerin büyük bölümünün gerçekleştiğini belirterek yeni süreçte gündeme gelebilecek isimleri açıkladı.

Burhan, açıklamasında, "Kemal Bey 'arınma' diyor. Geçen haftaki 10 kişilik listeyi yayınlamıştım; 7'si çıktı, 3 tanesi kaldı. Kemal Bey sağduyulu hareket edip kırıp dökmeden bir süreç yürütüyor. Ancak o isimler çıkıp ihraç edilmek için açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı.

İHRAÇ LİSTESİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLEN İSİMLER

Sinan Burhan'ın paylaştığı kulis bilgisine göre, disiplin sürecinde adı geçen isimler şunlar:

- Mahmut Tanal

- Adnan Beker

- Cemal Enginyurt

- Ümit Dikbayır

- Seyit Torun

- Gökan Zeybek

BELEDİYE BAŞKANLARI DA LİSTEDE

Burhan'ın açıklamalarına göre, bazı CHP'li belediye başkanlarının da disiplin sürecinde yer aldığı öne sürüldü. İddiaya konu olan isimler şöyle:

- Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı)

- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

- Tanju Özcan (Bolu Belediye Başkanı)

- Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı)

- Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)

- Onursal Adıgüzel (Ataşehir Belediye Başkanı)

- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)