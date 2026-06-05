CHP'de iletişim koordinatörlüğüne Ali Haydar Fırat atandı

CHP'de kadrolar yenileniyor...

Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak kendi MYK'sını oluştururken, parti içerisinde çeşitli birimlere de yeni atamalar yapılıyor.

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ BELLİ OLDU

Bu kapsamda CHP'de iletişim koordinatörlüğüne yeni atama yapıldı.

CHP tarafından yapılan görevlendirme yazısında, İletişim Koordinatörlüğünün amacı; “medya, sosyal medya ve iletişim politikalarının etkin, koordineli ve kurumsal bir anlayışla yürütülmesi” olarak tariflendi.

ALİ HAYDAR FIRAT ATANDI

Yazıda, Genel Merkez, parti örgütleri ve yerel yönetimler arasında düzenli, sağlıklı ve güçlü bir iletişim ağının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu kapsamda eski PM üyesi Ali Haydar Fırat'ın bilgi, birikim ve deneyimleri doğrultusunda CHP İletişim Koordinatörü olarak görevlendirildiği bildirildi.

FIRAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Görevlendirmenin ardından açıklama yapan Ali Haydar Fırat, yeni görevinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fırat açıklamasında, "Herkese, memlekete, ülkemize ve partimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevlendirmem nedeniyle başta Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederim. Hiçbir ayrım yapmadan bütün meslektaşlarımla iyi bir diyalog zemini kurmak için mücadele edeceğimin sözünü veriyorum. Partimin kurumsal iletişim süreçlerine katkı sunmak adına her türlü özveride bulunacağım." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İÇİN 'HİÇ KİMSE CHP’Yİ SAĞCI BİR MÜTEAHHİT İÇİN BÖLEMEZ' DEDİ

Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Fırat, geçen haftalarda Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "Herkes şunu bir yere not etsin; Hiç kimse CHP’yi sağcı bir müteahhit için bölemez ve CHP’den yeni bir sağcı parti çıkaramaz. CHP’yi ANAP’lılaştırmayı başaramayanlar şimdi bölerek bunu yapmayı deniyor. Partimiz birlik ve bütünlüğüne sahip çıkacaktır… Kimin hangi oyunlar içinde olduğu da en kısa zamanda ortaya çıkacaktır…" dedi.