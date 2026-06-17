CHP'de kritik gün: Yeni ihraçlar masada

CHP'de kriz sürüyor...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararı sonrası 'yönetim' konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gözler, bugün atılacak kritik adımlara çevrildi.

MYK TOPLANIYOR

İkisi grup başkanvekili, dördü Parti Meclisi (PM) üyesi dokuz milletvekili ile iki belediye başkanını ihraç talebiyle disipline sevk eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün tekrar bir araya gelecek.

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yerine grup başkanvekili ataması yapılacağı, ayrıca bazı il başkanlarının görevden alınacağı belirtiliyor.

Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'in isimleri konuşuluyor.

İstanbul'daki durumun da gündeme geleceği belirtiliyor.

YENİ ATAMALAR YAPILACAK

'Grup başkanvekili' ataması ayrıca bir tartışma konusu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın isimlerin bu aşamada "güvenliksizlik oyu" kartını kullanabileceği konuşuluyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "bunun parti disiplin suçu oluşturacağı" görüşünde.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DURUMU

Kamuoyunda en merak edilen konulardan biri de Genel Merkez'in Özgür Özel'le ilgili ne yapacağı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, son toplantıdan sonra Özel'le ilgili henüz bir değerlendirmede bulunmadıklarını söylemiş, şu ifadeyi de eklemişti:

“Özgür Özel CHP Manisa Milletvekilidir, dolayısıyla partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemleri aykırı davranışları devam ederse onunda disipline sevki söz konusu olabilir.”

900 İMZA GENEL MERKEZ'E VERİLİYOR

Özel cephesi bugün 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana topladığı ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla Genel Merkez'e iletecek.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iki gün önce sayının 900'e ulaştığını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu tarafı ise mahkemenin tedbir kararı nedeniyle hiçbir şekilde olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünde.

KURULTAY TOPLANMAZSA NE OLACAK?

Eğer Genel Başkan, belirlenen süre zarfında kurultayı toplamazsa Özel ekibi bahse konu imzalarla birlikte sulh hukuk mahkemesinin yolunu tutacak.

Bu adımdan sonra iki senaryo söz konusu olacak.

Başvuru ya mahkeme heyeti tarafından reddedilecek, ya da kabul edilip partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanacak.