CHP'de kurultay ertelenmiyor

Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii çıkışı yaptı

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

1 Birçok firma iki yıl içinde 5G’ye geçmeyi planlıyor Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün son araştırmasına göre pek çok firma iki yıl içinde 5G’ye geçecek.

2 Adana'da 500 polisli sahte içki operasyonu Şehir merkezinde gerçekleşen operasyonda çok sayıda sahte içki ve aparatları, Adana İl Gıda Tarım Müdürlüğü teslim edildi.

3 Eda Özkan' dan Timur Acar'a: Kaptanım "Kertenkele" dizi setinde tanışan Eda Özerkan ve Timur Acar 2016 yılında dünyaevine girmişti.

4 Yurt genelinde kuvvetli yağış devam edecek Yağışların Kırklareli, Tekirdağ’ın doğu ilçeleri ile İstanbul’un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

5 Trezeguet resmen Aston Villa'da Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştı.

6 İzmir'de iki araç yandı Bornova'da biri seyir halinde, bir diğeri ise park halinde bulunan iki araç alev aldı. Bölgeye gelen ekipler, duruma kısa sürede müdahale etti.