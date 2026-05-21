CHP'de mutlak butlan dönemi: Bir partili sinir krizi geçirdi

CHP'de kaos bitmiyor...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyeleri görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Bu kararın ardından Özgür Özel destekçisi partililer genel merkez binasına gelmeye başladı.

Bazı CHP'lilerin genel merkez önünde merdivene çökerek ağladıkları da görüldü.

CHP'DE KURULTAY DAVASI

Partinin 38. Olağan Kurultayı için usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla açılan davada 12 isim sanık olarak yargılandı.

Bu isimler arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var.

Eski genel başkan Kılıçdaroğlu dosyada mağdur olarak yer alıyordu.

Son duruşma 6 Mayıs'ta yapılmıştı.