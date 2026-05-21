CHP’de mutlak butlan kararına Uğur Dündar'dan tepki
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası, ilk tepki gösterenlerden biri olan gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana fotoğraf kareleri paylaşarak, 'hayal kırıklığını' dile getirdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili davada 'mutlak butlan' kararı verdi.
Kararla, Özgür Özel ve mevcut yönetim görevden uzaklaştırıldı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devraldı.
İLK AÇIKLAMAYI YAPTI: HAYIRLI OLSUN
Karar sonrası ilk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
GENEL MERKEZDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Çağrısıyla CHP'nin Ankara'daki Genel Merkezi'ne giden Özel yönetimi de, merkezde yoğun bir kalabalık oluşturdu.
DÜNDAR'DAN KARARA TEPKİ
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Dündar, karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu fotoğraf karelerini paylaşan Dündar, kararın hayal kırıklığı yarattığını belirtti.
"BİRİSİ HER ŞEYİ KOLTUĞU KAYBETMEMEK İÇİN YAPIYORMUŞ"
Paylaşımını tepkisini dile getiren Dündar, şu notu düştü:
“Hak, hukuk ve adalet için yürüdüğümüzü, yağmur altında demokrasi uğruna ıslandığımızı sanıyorduk. Oysa birisi, her şeyi, bir koltuğu kaybetmemek için yapıyormuş!”