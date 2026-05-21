CHP’de mutlak butlan kararına Uğur Dündar'dan tepki

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili davada 'mutlak butlan' kararı verdi.

Kararla, Özgür Özel ve mevcut yönetim görevden uzaklaştırıldı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devraldı.

İLK AÇIKLAMAYI YAPTI: HAYIRLI OLSUN

Karar sonrası ilk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Çağrısıyla CHP'nin Ankara'daki Genel Merkezi'ne giden Özel yönetimi de, merkezde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

DÜNDAR'DAN KARARA TEPKİ

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Dündar, karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu fotoğraf karelerini paylaşan Dündar, kararın hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

"BİRİSİ HER ŞEYİ KOLTUĞU KAYBETMEMEK İÇİN YAPIYORMUŞ"

Paylaşımını tepkisini dile getiren Dündar, şu notu düştü:

“Hak, hukuk ve adalet için yürüdüğümüzü, yağmur altında demokrasi uğruna ıslandığımızı sanıyorduk. Oysa birisi, her şeyi, bir koltuğu kaybetmemek için yapıyormuş!”