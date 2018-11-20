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CHP'de tokalaşma krizi

CHP İzmir İl Örgütü’nde geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu arasında tokalaşma gerilimi yaşanmış, Kocaoğlu "Y...lık yapma" demişti.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 08:44..
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu arasında bir gerilim yaşanmıştı. İddiaya göre; Başkan Kocaoğlu kendisine el uzatmayan İlçe Başkanı Gruşçu’ya, “Y…lık yapma” dedi.

KOCAOĞLU HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI İSTENDİ

Egedesonsöz’ün haberine göre ilçe Başkanı Gruşçu, törenden sonra Kocaoğlu’na giderek tepki gösterdi.

Konak İlçe Örgütü, olayın ardından İzmir İl Yönetim Kurulu’ndan Kocaoğlu hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

"SİZİN BÖYLE BİR YETKİNİZ YOK" YANITI GELDİ

İl Yönetim Kurulu’nun gelişmeler sonrasında tüzükteki ilgiyi maddeyi gerekçe göstererek, "Sizin ilçe örgütü olarak böyle bir yetkiniz yok, konuyla ilgili herhangi bir işlem gerçekleşmeyecektir" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

CHP'de tokalaşma krizi

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