CHP'de arınmada yeni haftada sıra il başkanlarına gelecek

CHP'de arınma zamanı...

9 milletvekilinin ardından il başkanları ve belediye başkanları da topun ağzında.

SIRA İL BAŞKANLARINA GELDİ

Adı şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekilini çarşamba günü kesin ihraç istemiyle disipline sevk eden CHP MYK, cuma günü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer için de aynı adımı attı.

Butlan kararı sonrası disipline sevk edilen partili sayısı 11'e yükselirken yeni haftada, "arınma" sürecinin il başkanlarına da sıçraması bekleniyor.

YENİ HAFTA DA HAREKETLİ GEÇECEK

Partili kaynakların aktardığı bilgiye göre CHP MYK, önümüzdeki haftanın ilk toplantısında tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü yönetimleriyle beraber görevden almayı ve disipline sevk etmeyi planlıyor.

Manisa Milletvekili Özgür Özel'e destek veren iki il başkanlığı, TBMM önünde partililerin karşı karşıya getirildiği kaotik sürecin baş sorumluları arasında görülüyor.

TBMM PROVOKASYONU UNUTULMADI

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini TBMM önüne getirdiği iddia ediliyor.

Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de Çankaya Belediyesi personelini Meclis önüne topladığı öne sürülüyor.

'TUGAY VE BOZBEY' İDDİASI

İki il başkanının, tüzüğün 63. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde MYK eliyle doğrudan disipline sevk edilmeleri bekleniyor.

Buna ek olarak disiplin sevklerinin yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, yeni haftada milletvekilleri ve belediye başkanlarına yönelik yeni ihraç taleplerinin de görülebileceği aktarıldı.

Görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı, bu kapsamda kulislerde ön plana çıkıyor.

'2 AYA ARINMA BİTER'

CHP'deki arınma sürecinin 2 ay içinde tamamlanacağını dile getiren partili kaynaklar, "Bu süreci uzatmak partiye zarar verir. Bir an önce arınmayı tamamlayarak ülke gündemine dönmemiz gerekiyor. Kemal Bey kimseye karşı ön yargılı değil ancak partinin adını kirletenlere karşı da son derece net bir tutum içerisinde." bilgisini paylaştı.