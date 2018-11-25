CHP'de yerel seçim hazırlıkları

Türkiye yerel seçim maratonuna doğru ilerliyor. Siyasi partiler temayül yoklamaları ve bölgesel araştırmalar ile adayların üzerinde çalışmalar yapmaya çoktan başladı ancak CHP'de somut bir gelişme yaşanmaması parti tabanı ve içinde farklı seslerin çıkmasına neden oluyor.

Özellikle de AK Parti'nin adaylarını belirlemesinden sonra.

SİYASİ BELİRSİZLİK

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler bir yana henüz diğer illerde dahi adaylarını net olarak belirleyemeyen CHP'de parti içi çatışmalar da yaşanıyor. Özellikle İstanbul'daki adaylık noktasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yapılan görüşmelerde İstanbul belirsizliği halen devam ederken, bu durum tabanda da farklı seslerin yükselmeine neden oluyor.