CHP'den 'asgari ücret' teklifi

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin 2019 yılında 2 bin 200 TL'ye çıkarılması, asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

1 OCAK'TAN İTİBAREN 2 BİN 200 TL

CHP'den yapılan açıklamaya göre teklif, asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 bin 200 TL olmasını, bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksi'ndeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda artırılmasını öngörüyor.

ÖDEMEYEN İŞVERENE PARA CEZASI

Teklifle, asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması istendi. Teklif, asgari ücreti işçiye ödemeyen veya eksik ödeyen işverene idari para cezası verilmesini de içeriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, daha önce asgari ücretin 2 bin TL olmasını istemişti.