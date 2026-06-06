CHP'den köpekler için kanun teklifi: Cezalar artırılsın, sokaklara geri salınsın

Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var...

Son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.

SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK

Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok.

Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz senelerde 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre; sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR

Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için çalışmalar sürerken son günlerde Hayvanları Koruma Kanunu'na yönelik bir takım çalışmalar göze çarpıyor.

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge sunuldu.

CHP MECLİS'E SUNDU

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir tarafından TBMM’ye sunuldu.

Teklifte hayvan bakımevlerinde yeterli kapasite bulunmadığında sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak alındıkları ortama geri bırakılabilmesi ve hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezaların artırılmasını öneriliyor.