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CHP'den Muharrem İnce'ye yanıt

CHP Sözcüsü, partiye yönelik kumpas olduğunu savundu ve Muharrem İnce'nin sakin olması gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 24.11.2019 - 16:03..
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CHP'den Muharrem İnce'ye yanıt

Yalova'da kameralar karşısına geçen Muharrem İnce, kendisine karşı bir tezgah kurulduğu söyledi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı mücadelesini bir kez daha başlattı.

Kendisine karşı üretilen tüm dedikoduların kaynağının CHP Genel Merkezi olduğunu ifade eden Muharrem İnce, kurultayda tüm gerçekleri açıklayacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimindeki kişilere yönelik "Hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz" diyen İnce'ye CHP'den yanıt geldi.

"SAKİN OLMAMIZ GEREKEN GÜNLERDEYİZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter'dan sakinlik çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine açıklama yapan Öztrak, "Sarayın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiç bir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

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