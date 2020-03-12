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CHP'den okulların tatil edilmesi için ilk yorum

CHP'li Yıldırım Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil etmenin, çocuklarla velileri büyük AVM'lere sevk etmeye neden olacağını söyledi.

DHA | 12.03.2020 - 12:55..
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CHP'den okulların tatil edilmesi için ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplantısı için geldiği Meclis'te konuştu.

"AVM'LERE YÖNLENDİRİR"

Kaya, koronavirüs önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptıklarını belirterek, "Okulları tatil etmek tartışılabilir, düşünülebilir ama hızla yapmamız gereken okulların hijyenik sorunlarını çözmektir. Öğrenciler mutlaka sağlıklı bir bilgilendirmeye tabi tutulsun. Sadece okulları tatil etmek, çocuklarla velileri özellikle büyük AVM'lere sevk etmeye neden olur. Burada tedbir bütünlükte alınması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında biz duracağız. Ama sağlıklı çözüm önerilerimizi de Milli Eğitim Bakanı'nın dinlemesini istiyoruz." diye konuştu.

CHP'den okulların tatil edilmesi için ilk yorum

CHP'den okulların tatil edilmesi için ilk yorum

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