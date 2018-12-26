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CHP'den 'propaganda' toplantısı

CHP, yerel seçimlerde kullanılacak "dil ve propaganda"nın belirlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

AA | 26.12.2018 - 17:08..
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CHP'den 'propaganda' toplantısı

CHP

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, özel bir şirkete yaptırılan araştırma masaya yatırıldı.

CHP'YE OY VERMEYENLERLE ÇALIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, CHP dışındaki siyasi partilere oy vermiş 37 kişi ile bir süre vakit geçirilerek bir çalışma yapan şirket, bu sürece ilişkin tespitlerini bir sunum halinde CHP yönetimiyle paylaştı.

NEDEN CHP'YE OY VERMİYORLAR ARAŞTIRMASI

Vatandaşların CHP dışındaki partilere neden oy verdiklerinin araştırıldığı çalışmada; bu kişilerin beklentileri, iktidarı hangi yönden eleştirdikleri, yaşam şatlarında gördükleri eksiklikler belirlendi.

Çalışmada, "ekonomide yaşanan sıkıntılar ve işsizlik ağırlıklı olmak üzere ABD'li rahip Andrew Brunson'un iadesi, açılım süreci ve dış politika" gibi konularda iktidara yapılan eleştiriler ön plana çıktı.

PROPAGANDA HARİTASI BELİRLENECEK

Bu sunumlar doğrultusunda, "vatandaşlara temas edecek" söylemler üzerinde çalışmalar yapacak olan CHP, yerel seçimde izleyeceği propagandanın yol haritasını belirleyecek.

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