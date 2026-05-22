CHP’li Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verildi.

Bu kararla birlikte Özgür Özel ve mevcut yönetimin görevi tedbiren sonlandırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralması yönünde hüküm kuruldu.

GENEL MERKEZDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Kararın açıklanmasının hemen ardından CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik başladı.

Çeşitli eylemciler, CHP Genel Merkezi’ne zarar verip girişe otobüs çekerken Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarına da zarar verdi.

AKIN, KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu tarafından sükunet ve birlik çağrıları yapılırken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu’na kritik bir ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akın, önemli açıklamalarda bulundu.

''HER GELDİĞİMDE KEMAL BEYİ'İ ZİYARET EDERİM"

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin kararın sorulması üzerine Akın, “CHP, Türkiye’yi kuran parti. Onun için herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklıselim bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz.

Yine hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Dün bir program gereği buradaydım. Hatta randevularımız vardı. Her geldiğimde Kemal Bey’i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun.” dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİK BİZİM HAYAT ANLAYIŞIMIZ"

Ahmet Akın, “Genel Merkez’e geçecek misiniz?” sorusuna “Evet, şimdi oraya geçiyorum.” yanıtını verdi. “Moral, motivasyon nasıl?” sorusunu ise Akın, “İyi, gayet iyi. Şu anda bir sorun yok. Bunlar olağan şeyler. Birlik ve beraberlik bizim hayat anlayışımız. O birlik ve beraberlik her şeyin ilacı olacak.” şeklinde yanıtladı.