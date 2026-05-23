CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

CHP'de yaşanan skandallardan sadece bir tanesi...

Partinin yönettiği belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluklar Türkiye'nin gündemini meşgul ederken mahkemeden gelen mutlak butlan kararı ile işler daha da karıştı.

Birçok belediye başkanı yapılan operasyonlarda gözaltına alınırken bunlardan biri de Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak oldu.

TUTUKLANDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Fikret Albayrak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

ÇALIŞANI ÜZERİNDEN 1 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ

Dosyada yer alan bir diğer başvuruda ise H.P. isimli kişinin inşaatının durdurulduğu, çalışanı F.Ç. üzerinden 1 milyon lira talep edildiği ancak ödeme yapılmaması nedeniyle inşaat faaliyetlerine izin verilmediği iddia edildi.

Benzer içerikteki şikâyetlerin artması üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “irtikap” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALANMIŞTI

Antalya’ya gittiği tespit edilen Albayrak’ın, yapılan takip sonucunda Afyonkarahisar’da gözaltına alındığı bildirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Albayrak’ın, bugün itibarıyla mahkemeye sevk edildiği aktarılmıştı.