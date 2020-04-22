CHP'li başkandan Altun Ailesi'ne foto taciz

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, SUV tipi aracıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un konutuna gitti ve cep telefonu ile fotoğraf almaya çalıştı.

POLİSLER UYARDI

Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.

"TEKRAR GELECEĞİM"

Cep telefonunu çıkarıp koruma altındaki evin fotoğraflarını çekmeye çalışan Özçağdaş, polislerin "bekleyin" uyarısı üzerine "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım, tekrar gelip fotoğraf çekeceğim" diyerek olay yerinden ayrıldı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini yasadışı şekilde fotoğraflamasına Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan sert tepki geldi.

FATMANUR ALTUN: BEN BİR ANNEYİM...

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından şunları kaleme aldı:

“Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.”

AK PARTİ'DEN TEPKİ: AHLAKSIZ BİR EYLEMDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına tepki göstererek, "Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir" dedi.

AK Partili Ömer Çelik, Twitter'dan açıklama yaparak, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn Fahrettin Altun’un evini fotoğraflamaya çalışarak bir ailenin yaşadığı eve fiziki tacizde bulunan CHP Üsküdar İlçe başkanını ve yanındakileri şiddetle kınıyoruz. Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir" dedi.

Çelik, "En temel değerleri hiçe sayarak itibar suikastine girişen yayın organının ardından, bazı siyasilerin hedef gösterme kampanyasının tetikçisi haline gelmesinin vardığı nokta budur. İtibar suikastinden fiziki tacize varan ahlak dışı bir zincirdir bu. Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, "Sayın Fahrettin Altun’un ailesine dönük bu tacizi şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz. Hiçkimse kimsenin ailesini ve konutunu taciz edemez. Bunu beyanlarıyla teşvik edenlerin ders alması gereken bir durumdur bu" dedi.