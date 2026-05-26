CHP'li Belediye Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek isterken Atatürk'e hain dedi

Türk siyasetinde gergin gündem...

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve dönerken Özgür Özel ise genel başkanlık görevinden uzaklaştırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER

Kararın yansımaları sürerken Özgür Özel destekçileri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarını sürdürüyor.

Bunlardan bir tanesi de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'dan geldi.

KILIÇDAROĞLU VE ATATÜRK'Ü BİR TUTTU

Eskişehir CHP İl Binasının önünde konuşma yapan Kurt, burada sarf ettiği cümle ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kurt, açıklamasında Mustafa Kemal Atatürk ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında tartışma yaratan bir benzetmede bulunarak eleştirilerin odağı oldu.

"KURTULUŞ SAVAŞINDA BULDUKLARI GİBİ BİR KEMAL BULDULAR"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı'nı hainlikle suçlayan Kurt, "Ne yazık ki kurtuluş savaşında buldukları gibi bir Kemal’i buldular partiye ihanetin dibini buldular" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kazım Kurt’un;”Kemal Kılıçdaroğlu'nu” ve Kurtuluş Savaşının Kemal’ini” ihanetle suçlaması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı ifadeleri nedeniyle Kurt'a tepkisini dile getirdi.