CHP'li belediyeden köpekli "Anneler Günü" kutlaması

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Tam bi’ anne hikayesi” başlığıyla yayınlanan reklam, özellikle annelik ve aile kavramına ilişkin göndermeleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

SAHNEYE ÇOCUK YERİNE KÖPEK GİRDİ

Bir mağaza içinde geçen kurguda, iki kadın arasında annelik üzerine sohbet ediliyormuş gibi bir diyalog yer aldı.

Konuşma ilerledikçe izleyicide çocuklardan bahsedildiği algısı oluşurken, finalde “çocuk” olarak bahsedilen varlıkların aslında evcil hayvanlar olduğu ortaya çıktı.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL AFİŞ

Bu reklam filmi tepkilerin odağında yer alırken, CHP'li Odunpazarı Belediyesi de sokaklara Anneler Günüm için köpekli afişler astı.

ANNE VE KÖPEK...

Odunpazarı Belediyesi tarafından kullanılan billboardlarda anne, çocuk ve köpeğin birlikte yer aldığı görseller kullanıldı.