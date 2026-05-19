CHP'li Eskişehir Belediyesi 'Davud' heykeli yaptı: ABD'ye gönderilecek

İç karışıklıklarla çalkanan CHP, heykel sevdasından vazgeçmiyor.

CHP'li belediyeler yönettikleri kentlerin farklı noktalarında yeni heykeller yapmaya devam ediyor.

Ancak CHP'li Eskişehir Belediyesi tarafından yapılan son heykelin durumu biraz farklı.

AMERİKA'YA GÖNDERMEK İÇİN DAVUD HEYKELİ YAPTILAR

Serkan Özkaya’nın 2005 yılında 9. İstanbul Bienali’nde sergilenmek üzere yaptığı ve Şişhane Meydanı’ndaki kaidesi üstüne yerleştirilirken yıkılan Davud heykeli belediyenin heykel atölyelerinde yeniden yapıldı.

10 Metre yüksekliğindeki dev heykel İstanbul üzerinden deniz yoluyla Amerika Birleşik Devletleri’ne götürülmek üzere Eskişehir’den yola çıktı

ÜLKEYİ TURLAYACAK

Heykel, başta New york ve Washington olmak üzere Amerika’da bir çok kenti tır üzerinde dolaştıktan sonra, daimi olarak sergilenmek üzere, Kentucky şehrinde bulunan 21C Müzesi’nin bahçesinde, 5 metre yüksekliğindeki kaide üzerine konacak.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan belediyenin bu hamlesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Vatandaşlar belediye bütçesinin hizmet yerine heykele kullanılmasına tepki gösterdi.