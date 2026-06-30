CHP'li Gökhan Günaydın, TBMM'deki görevine iade edildi

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CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ihraç ve disiplin işlemleri devam ediyor.

Kemal Kılıçdaorğlu ve ekibinin yeniden CHP yönetimini ele almasından hemen sonra ihraçlar başladı.

Bu kapsamda 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesiyle İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, grup başkanvekilliği görevlerinden alınmıştı.

GÜNAYDIN GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Günaydın, hakkındaki tedbir kararının itiraz üzerine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kaldırılması ve buna ilişkin yazının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından grup başkanvekili görevine geri döndü. Gerekli yazışmaların ulaşmasıyla birlikte Günaydın'ın grup başkanvekili ünvanı, TBMM'nin sitesine yansıtıldı.