CHP'li Hüseyin Yıldız: Kılıçdaroğlu'nun çatısının altında beraber yol yürüyeceğiz

CHP'yle ilgili aylardır tartışılan 38. Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle görülen davada mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, Kasım 2023'teki Kurultay'da genel başkanlığa seçile Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, o kurultaydan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Özel ile yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

CHP'Lİ VEKİL KARAR SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız bir açıklama yaparak kararı değerlendirdi.

Yıldız, açıklamasında Kılıçdaroğlu'na olan desteğini dile getirdi.

"KEMAL KILIÇDAROĞU'NUN ÇATISI ALTINDA BERABER YOL YÜRÜYECEĞİZ"

Yıldız mutlak butlan kararı sonucunda yine hep birlikte yol yürüyeceklerinin altını çizerek, "Bir önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı çatısının altında beraber yol yürüyeceğiz.

Hedefimiz birlik ve beraber içinde iktidara gelmek." dedi.

"FARKLI AÇIKLAMALARA SAYGI DUYUYORUZ"

Partinin kenetlenerek bir arada kalması gerektiğini söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

“Hem CHP grubu olarak, hem il örgütleri ve ilçe örgütleri olarak partimizi iktidara taşımak için birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimizi dile getirmiştik.



Bu konuda bazı arkadaşlarımız sadece kişisel koltukları için farklı açıklamalar yapabilir, farklı düşüncesi olabilir, onlara da saygı duyuyoruz.



Fakat şunu biliriz ki CHP savaş alanında kurulan bir partidir. Hepimiz bu örgütün gençlik kollarına gelerek, mücadele ederek buraya kadar geldik.”