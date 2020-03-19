taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5438
Euro
7.0491
Altın
1471.34
Borsa
84668.37
Gram Altın
309.94
Bitcoin
38344.13

CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı

2017 referandum sürecinde, "evet" sonucu çıkarsa denize dökeriz' diyen eski vekil Bozkurt, bu kez de koronavirüs salgınının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdi.

AA | 19.03.2020 - 15:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın canlı yayın konuğu olan eski CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'li Bozkurt, Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki suçlu olan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı VİDEO

"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINI BEN YAPTIM DEYİP AÇIYORSAN.."

Bozkurt, "Ben onu bunu bilmem. Yani kalkıp da üçüncü havalimanını ben yaptım deyip açıyorsan kardeşim, bu salgının sorumlusu da sensin. Ne demek yani." ifadelerini kullandı.

CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı

EVET ÇIKARSA DENİZE DÖKERİZ DİYEN ESKİ VEKİL

CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandum seçimleri öncesi, Halk TV'de katıldığı bir programda kullandığı "16 Nisan'da %60-65 Hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz" ifadeleri tepkilere neden olmuştu.

CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'tan küstah tehdit VİDEO


"SEN NE GERİ ZEKALISIN YA"

Erdoğan, Bozkur'un söylemlerine, "Samsun'dan gireriz diyor Seni Samsun'a Amasya'ya Ankara'ya bile sokmaz bu millet. Sen kimi denize döküyorsun yahu. Sen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanlarla nasıl aynı kefeye koyarsın. Sen ne geri zekalısın ya." ifadeleriyle cevap vermişti.

Erdoğan: Sen ne gerizekalısın ya VİDEO


CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'tan küstah tehditCHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'tan küstah tehdit

İlginizi Çekebilir
Diyanet: Kandil gecesi camiler kapalı olacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma riskine karşı yeni tedbirler aldı.
Albayrak, koronaya yönelik ekonomik tedbirleri anlattı
Berat Albayrak, koronavirüsün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından uygulamaya alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini değerlendirdi.
Antalya'da servis şoförü 1.77 promil alkollü yakalandı
Asayiş ekiplerince durdurulan şoförün, direksiyon başında alkol aldığı ve çay bardağıyla araçtan indiği bildirildi. Aracı bağlanan sürücünün, 6 ay ehliyetine el konuldu.
Korona tedbirlerine uymayan işletmecilere suç duyurusu
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" genelgesine uymayan 187 iş yeri kapatılırken, 37 işletmeciye suç duyurusunda bulunuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
806
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
332
Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak
Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak
90
ÖSYM 9 sınavı erteledi
ÖSYM 9 sınavı erteledi
49
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
149
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
443
Cem Özdemir koronaya yakalandı
Cem Özdemir koronaya yakalandı
952
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir