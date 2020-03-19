CHP'li Hüsnü Bozkurt korona için Erdoğan'ı suçladı

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın canlı yayın konuğu olan eski CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'li Bozkurt, Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki suçlu olan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

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"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINI BEN YAPTIM DEYİP AÇIYORSAN.."

Bozkurt, "Ben onu bunu bilmem. Yani kalkıp da üçüncü havalimanını ben yaptım deyip açıyorsan kardeşim, bu salgının sorumlusu da sensin. Ne demek yani." ifadelerini kullandı.





EVET ÇIKARSA DENİZE DÖKERİZ DİYEN ESKİ VEKİL

CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandum seçimleri öncesi, Halk TV'de katıldığı bir programda kullandığı "16 Nisan'da %60-65 Hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz" ifadeleri tepkilere neden olmuştu.

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"SEN NE GERİ ZEKALISIN YA"

Erdoğan, Bozkur'un söylemlerine, "Samsun'dan gireriz diyor Seni Samsun'a Amasya'ya Ankara'ya bile sokmaz bu millet. Sen kimi denize döküyorsun yahu. Sen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanlarla nasıl aynı kefeye koyarsın. Sen ne geri zekalısın ya." ifadeleriyle cevap vermişti.

Erdoğan: Sen ne gerizekalısın ya VİDEO



