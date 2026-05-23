CHP'li ilçe başkanı mutlak butlan kararı sonrası sinir krizi geçirdi

CHP için mutlak butlan kararı çıktı...

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve dönüyor.

CHP'Lİ İLÇE BAŞKANI KARAR SONRASI ÇILDIRDI

Bazı partililer mahkemenin kararını sevinçle karşılarken bazıları ise sert tepki gösterdi.

Karara sert tepki gösteren partililer arasında CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz da yer aldı.

"TANIMIYORUZ, TANIMIYORUZ"

Gündeme ilişkin röportaj veren CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, röportaj esnasında sinir krizi geçirdi.

Mutlak butlan kararını tanımadığını belirten Durmaz, "Tanımıyoruz, tanımıyoruz! Ve buna sonuna kadar da karşıyız!" ifadelerini kullandı.

DEFALARCA KEZ MASAYA VURDU

Masaya vurarak tepkisini gösteren Durmaz, "Burası vakıf değil, burası dernek de değil. Burası siyasi parti. Biz kimseye dayatmayla kabul etmiyoruz.

Bergama ilçe örgütü olarak kesin ve kesin olarak karşıyız. Biz bu kararı, biz bu mutlak butlan kararını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.