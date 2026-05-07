CHP'li Marmaris belediyesi ilçenin tek havuzunu kapattı

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.

Ancak bu sefer problem rüşvet ya da yolsuzluk değil.

Muğla'nın Marmaris Belediyesi, vatandaşlar tarafından tepki çeken bir karara imza attı.

İLÇENİN TEK HAVUZU KAPATILDI

Belediyeden yapılan açıklamada 'Bakım maliyeti yüksek' denilerek ilçenin tek yüzme havuzunun kapatıldığı duyuruldu.

Kararın alınmasında ayrıca tesisin mevcut fiziki ve teknik koşullarının sağlıklı hizmet vermeye uygun bulunmamasının da etkili olduğu belirtildi.

TEKRAR AÇILMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan bakım ve onarım çalışmalarının yüksek maliyet gerektirdiği vurgulanan açıklamada, mevcut ekonomik şartlar altında bu maliyetlerin kısa vadede karşılanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

BOŞ HAVUZDA ANTRENMAN YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Bir aydır suya hasret kalan lisanslı yüzücüler, yaklaşan yarışlar öncesi kaderine zor durumda kaldı.

Belediyeye yapılan çağrılardan yanıt alamayan Marmarisli gençler suyu boşaltılan boş havuzda antrenman yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Öte yandan gençlerin boş havuzda antrenman yapmak zorunda kaldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, söz konusu görüntüler nedeniyle belediyeye tepki göstererek havuzun yeniden açılması çağrısında bulundu.

SPOR BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Marmaris Belediyesi’nin havuzu kapatmasına tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından "Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi" notuyla paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, Marmaris Belediyesinin 1 aydır tadilat sebebiyle yüzme havuzunu kapalı tutmasına ve Marmaris’te yaşayan lisanslı sporcuların mağdur edilmesine tepki göstererek, "Türkiye’nin her köşesinde bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. Ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evelallah biz bunu da çözeriz" dedi.