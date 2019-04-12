CHP'li Tanal partileri karıştırdı

Kepez Belediye Başkanı seçilen CHP’li Birol Arslan, 4 Nisan’da mazbatayı almasının ardından yeni dönem için çalışmalarına başladı. Birol Arslan, belediyeyi ne kadar borçla aldığını belediye binasına astırdığı dev afiş ile kamuoyuna duyurdu.

BORÇ TUTARI 61 MİLYON

Afişte, belediye kasasında bulunan meblağ ile borçlara yer verildi. Kasa toplamı 375 bin 618 lira 64 kuruş olarak bildirildi. Afişte borçlar ise 61 milyon 825 bin 517 lira 91 kuruş olarak belirtildi.

Afişin en altında ise “04.04.2019 tarihi itibari ile toplam 61.825.517,97 TL borçla belediyeyi devralmış bulunmaktayım. Birol Arslan, Kepez Belediye Başkanı” ifadesi yer aldı.

TANAL AK PARTİ SANDI

Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın görevi AK Partili belediye başkanından devraldığını sanan Mahmut Tanal da bu gönderiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Arslan'ın görevi diğer CHP'li başkandan aldığını fark eden Tanal, paylaştığı tweeti sosyal medya hesaplarından sildi.