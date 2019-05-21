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CHP'li vekillere sefer görev emri

23 Haziran seçimlerinde işi sıkı tutmak isteyen CHP, tam kadro sahada olmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 07:17..
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CHP'li vekillere sefer görev emri

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı CHP'de hayal kırıklığı yarattı. Parti içinde seçimleri boykot etmek isteyenler de oldu ancak yapılan toplantıda mücadele etme kararı alındı.

SEÇMENLE YÜZ YÜZE DİYALOG

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partililerden seçmenle yüz yüzde bir çalışma gerçekleştirmesini istiyor.

GENELGE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda dün CHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla milletvekillerine genelge göderildi.

GÖREVLER BELLİ

TBMM çalışmaları için nöbetçi kalacak isimler dışındaki tüm milletvekillerine, hangi ilçede, hangi görevi üstlenecekleri belirlendi.

Her bir milletvekilinin karşısına görevinin ne olduğu yazıldı. Bu liste kapsamından çalışmalar başalyacak.

YARIN BAŞLIYOR

Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası dönemini yarın başlatıyor.

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