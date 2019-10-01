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CHP ve HDP Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde CHP'lilerin ve HDP'lilerin ayağa kalkmaması gözlerden kaçmadı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 15:17..
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CHP ve HDP Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı

TBMM'nin 27. Dönem 3. yasama yılı, bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM Genel Kurul salonunda bir konuşma yaptı.

YİNE AYNI MANZARA

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmayan CHP'liler, bu sefer de aynı tavrı sergiledi.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li diğer isimler, ayağa kalkmadı.

Öte yandan, HDP milletvekilleri de aynı tavrı sergiledi.

CHP'liler Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı VİDEO

CHP ve HDP Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı

CHP ve HDP Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı

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