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CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Tanju Özcan, partisinin Bolu Belediye Başkan adayı oldu.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 08:37..
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CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

Türkiye mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, CHP'nin merakla beklenen İstanbul ve Ankara adayı açıklandı.

Ankara'da Mansur Yavaş ile seçmenden oy isteyecek olan CHP, İstanbul'da tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı.

Adayların açıklanmasıyla birlikte, Muharrem İnce de büyük bir darbe aldı.

İnce, İstanbul'u kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığına yürümenin, hayallerini kuruyordu ancak olmadı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnce cephesine, siyasi bir oyun daha oynadı.

Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

10 PUAN FARK YENİLEN YERDEN ADAY

AK Parti'nin önceki dönem, yaklaşık yüzde 10 farkla kazandığı Bolu Belediyesi'nde Tanju Özcan'a şans verilmiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle, Muharrem İnce'nin Meclis'teki kolunu da kesmiş oldu.

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

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