CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı: Mustafa Bozbey

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, partilerin hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor.

CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.

LGBT KOTASI GETİREN BAŞKAN

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde mahalle komitelerine 5'te 1 oranında LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel) kotası getirmişti.

Bu uygulamaya CHP'li köylüler, "Nereden bulacağız bu kadar eşcinseli?” şeklinde isyan etmişti ve kotayı doldurmak için eşcinsel aramaya koyulmuştu.

5’te bir kotayı doldurabilmek için seferber olan CHP’liler, mahalle komitelerinde çalışacak eşcinsel bulup, ikna etmeye çalışmıştı.

CİNSİYETSİZ TUVALET UYGULAMASI GETİRMİŞTİ

Yine CHP’li Nilüfer Belediyesi Başkanlığı döneminde Mustafa Bozbey, 2017'nin yaz aylarında düzenlediği Nilfest’te, cinsiyetsiz tuvalet uygulamasıyla da tepki çekmişti.