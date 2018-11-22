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CHP'nin ittifak görüşmeleri devam ediyor

24 Haziran'da CHP'ye, 11 ilde birer vekil kazandıran Saadet Partisi, yerel seçimlerde de ittifaka katılmaya yeşil ışık yaktı.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 14:23..
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CHP'nin ittifak görüşmeleri devam ediyor

CHP-İYİ Parti arasında, yerel seçimde iş birliğine yönelik görüşmeler sürerken, Akşener ittifaka 'yeşil ışık' yakmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SP lideriyle de görüşme planladığı öğrenildi.

"DİRSEK TEMASI OLABİLİR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmenin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu bir görüşme talebinde bulundu. Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk. Mahalli seçimlerde ittifakların söz konusu olmadığını ancak seçim bölgeleri bazında birtakım dirsek temaslarının olabileceğini söylemiştik."

CHP, İYİ Parti, SP ve DP geçtiğimiz seçimde bir araya gelerek "Millet İttifakı"nı oluşturmuş, ancak kaybetmişlerdi.

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